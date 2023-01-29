Взрывы в Иране. Оборонный комплекс страны атаковал Израиль — WSJ 29 января, 18:34 Взрывы в Иране в ночь на 29 января (Фото:twitter.com/sentdefender)

Взрывы на оборонном комплексе в Иране в ночь на воскресенье, 29 января, произошли из-за ударов с беспилотников, которые запустил Израиль, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, таким образом США и Израиль ищут новые способы сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.



Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал взрывы трусливым ударом.

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«Такие действия не могут повлиять на решительность и намерение наших экспертов относительно мирного ядерного прогресса», — сказал он.

В свою очередь израильские военные отказались от комментариев, отмечает WSJ.

Ночью 29 января на нескольких крупных оборонных предприятиях в разных районах Ирана раздались взрывы. В частности, сообщалось о детонациях на заводе по производству боеприпасов в городе Исфахан. Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) писал, что вблизи Исфахана расположен исследовательский центр Shahed Aviation Industries, занимающийся дронами, которыми Россия атакует Украину.

В Министерстве обороны Ирана заявили, что атака беспилотников на одно из предприятий в Исфахане была неудачной. Там отметили, что один из дронов сбила противовоздушная оборона, а еще два попали в ловушки и взорвались.