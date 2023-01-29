В Минобороны Ирана заявляют, что атака беспилотников на военный завод была «неудачной»
В ночь на воскресенье в Иране на ряде оборонных предприятий раздались взрывы (Фото:REUTERS / Lisi Niesner)
В Министерстве обороны Ирана заявляют, что ночная атака беспилотников на одно из иранских оборонных предприятий в городе Исфахан якобы была неудачной.
Соответствующее сообщение Минобороны Ирана обнародовало в воскресенье, 29 января.
«Вечером в субботу, 28 января, около 23:30 один из цеховых комплексов Министерства обороны в Исфахане подвергся неудачной атаке мини-дронов», — заявили в ведомстве.
Там сообщили, что один из дронов сбила ПВО, а еще два попали в оборонительные ловушки и взорвались.
В иранском Минобороны также заявляют, что в результате атаки якобы нет пострадавших. Сообщается лишь о том, что получила незначительное повреждение крыша цеха, что «не повлекло за собой сбоя в работе оборудовании и выполнении задач комплекса».
Как сообщалось, в эту ночь на нескольких крупных оборонных предприятиях в разных районах Ирана прозвучали взрывы. В частности, известно об атаке беспилотников на завод по производству боеприпасов в иранском городе Исфахан.