Атака дронов. На ряде стратегических предприятий Ирана раздались взрывы 29 января, 02:07 Взрывы в Иране (Фото:twitter.com/sentdefender)

На крупных предприятиях в разных районах Ирана ночью, 29 января, произошло по меньшей мере пять пожаров, сопровождавшихся взрывами.

Об этом говорится в сообщении OSINTdefender.



Взрывы были подтверждены на пяти объектах:

на оборонном предприятии в городе Исфахан;

в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

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на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

в городе Кередж, провинция Альборз;

на авиабазе Носи в городе Хамадан.

По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествия могли стать удары американских или израильских беспилотников. Власти страны это не подтверждают.

В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников.