Атака дронов. На ряде стратегических предприятий Ирана раздались взрывы

29 января, 02:07
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Взрывы в Иране (Фото:twitter.com/sentdefender)

Взрывы в Иране (Фото:twitter.com/sentdefender)

На крупных предприятиях в разных районах Ирана ночью, 29 января, произошло по меньшей мере пять пожаров, сопровождавшихся взрывами.

Об этом говорится в сообщении OSINTdefender.

https://twitter.com/sentdefender/status/1619476507205976064?s=20&t=WPrGKW9o0O7vJ2JVxpDkzg

Взрывы были подтверждены на пяти объектах:

на оборонном предприятии в городе Исфахан;

https://twitter.com/WarMonitors/status/1619462813214277632?s=20&t=WPrGKW9o0O7vJ2JVxpDkzg

в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

Видео дня

https://twitter.com/sentdefender/status/1619467465821675521

на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

в городе Кередж, провинция Альборз;

на авиабазе Носи в городе Хамадан.

https://twitter.com/no_itsmyturn/status/1619474199499739139?s=20&t=WPrGKW9o0O7vJ2JVxpDkzg

По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествия могли стать удары американских или израильских беспилотников. Власти страны это не подтверждают.

В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников.

https://twitter.com/YWNReporter/status/1619470951632244736
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Иран Беспилотник Атака Дроны

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