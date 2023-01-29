Атака дронов. На ряде стратегических предприятий Ирана раздались взрывы
Взрывы в Иране (Фото:twitter.com/sentdefender)
На крупных предприятиях в разных районах Ирана ночью, 29 января, произошло по меньшей мере пять пожаров, сопровождавшихся взрывами.
Об этом говорится в сообщении OSINTdefender.
Взрывы были подтверждены на пяти объектах:
на оборонном предприятии в городе Исфахан;
в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
в городе Кередж, провинция Альборз;
на авиабазе Носи в городе Хамадан.
По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествия могли стать удары американских или израильских беспилотников. Власти страны это не подтверждают.
В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников.