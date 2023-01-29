Взрывы на военном заводе. Израильские СМИ пишут об «огромном успехе» атаки беспилотников в Иране 29 января, 16:47 Взрывы в Иране в ночь на 29 января (Фото:twitter.com/sentdefender)

Атака беспилотников ночью на город Исфахан в Иране имела «огромный успех». Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные западных разведывательных и других источников, опровергающих противоположное заявление Тегерана.

Как пишет газета, на объекте, где разрабатывается современное оружие, раздались четыре взрыва, нанесен значительно больший ущерб, чем «незначительное повреждение крыши», о котором утверждало Минобороны Ирана.

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Журналисты отмечают, что реакция Тегерана такая же, как и на другие подобные инциденты: сначала там делают вид, что атаки безуспешны, а масштабы и убытки признают со временем, когда появляются спутниковые снимки или другие доказательства.

The Jerusalem Post пишет, что Израиль своей причастности к ударам не признает, но большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают Моссаду похожие успешные атаки.

В частности, на иранский ядерный объект в Натанге в июле 2020-го, на другой ядерный объект в Натанге в апреле 2021-го и уничтожение около 120 или более иранских беспилотников в феврале 2022 года. Кроме Моссада, в мире есть еще несколько организаций, которые располагают передовыми возможностями нанесения точечных ударов, продемонстрированными во время операции, говорится в материале.



Ночью 29 января на нескольких крупных оборонных предприятиях в разных районах Ирана прогремели взрывы. В частности, известно об атаке беспилотников на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан. Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) писал, что возле Исфахана расположен исследовательский центр Shahed Aviation Industries, занимающийся дронами, которыми Россия атакует Украину.

AP сообщило, что за взрывами на военном заводе в Иране может стоять Израиль. Власти страны это не подтверждают. В Министерстве обороны Ирана заявили, что атака дронов на одно из оборонных предприятий в городе Исфахан была неудачной.