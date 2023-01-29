Взрывы на военном заводе. Израильские СМИ пишут об «огромном успехе» атаки беспилотников в Иране

29 января, 16:47
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Взрывы в Иране в ночь на 29 января (Фото:twitter.com/sentdefender)

Взрывы в Иране в ночь на 29 января (Фото:twitter.com/sentdefender)

Атака беспилотников ночью на город Исфахан в Иране имела «огромный успех». Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные западных разведывательных и других источников, опровергающих противоположное заявление Тегерана.

Как пишет газета, на объекте, где разрабатывается современное оружие, раздались четыре взрыва, нанесен значительно больший ущерб, чем «незначительное повреждение крыши», о котором утверждало Минобороны Ирана.

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Журналисты отмечают, что реакция Тегерана такая же, как и на другие подобные инциденты: сначала там делают вид, что атаки безуспешны, а масштабы и убытки признают со временем, когда появляются спутниковые снимки или другие доказательства.

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The Jerusalem Post пишет, что Израиль своей причастности к ударам не признает, но большинство западных разведывательных и иранских источников приписывают Моссаду похожие успешные атаки.

В частности, на иранский ядерный объект в Натанге в июле 2020-го, на другой ядерный объект в Натанге в апреле 2021-го и уничтожение около 120 или более иранских беспилотников в феврале 2022 года. Кроме Моссада, в мире есть еще несколько организаций, которые располагают передовыми возможностями нанесения точечных ударов, продемонстрированными во время операции, говорится в материале.

Ночью 29 января на нескольких крупных оборонных предприятиях в разных районах Ирана прогремели взрывы. В частности, известно об атаке беспилотников на завод по производству боеприпасов в городе Исфахан. Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) писал, что возле Исфахана расположен исследовательский центр Shahed Aviation Industries, занимающийся дронами, которыми Россия атакует Украину.

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AP сообщило, что за взрывами на военном заводе в Иране может стоять Израиль. Власти страны это не подтверждают. В Министерстве обороны Ирана заявили, что атака дронов на одно из оборонных предприятий в городе Исфахан была неудачной.

https://www.youtube.com/watch?v=VY6w9NkYTjI
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Израиль Иран Беспилотник Взрыв

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