«Война выставляет счета»: В Офисе президента отреагировали на ночные взрывы в Иране

29 января, 15:29
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Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Реагируя на взрывы в Иране в ночь на воскресенье, 29 января, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что война России против Украины выставляет жесткие счета авторам и соучастникам агрессии.

В частности, он упомянул размещение вооружения в Москве и сотрудничество Ирана со страной-агрессором.

«Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в РФ: нескончаемая мобилизация, ПРО в Москве, окопы на расстоянии 1000 км, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала», – отметил Подоляк.

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На крупных предприятиях в разных районах Ирана ночью 29 января произошло по меньшей мере пять пожаров, сопровождавшихся взрывами.

По данным иранских СМИ, причинами происшествия могли стать удары американских или израильских беспилотников. Власти страны это не подтверждают.

В Министерстве обороны Ирана заявили, что атака беспилотников на одно из оборонных предприятий в городе Исфахан была неудачной.

https://www.youtube.com/embed/TWJbIu32DMo
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Иран Взрыв Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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