Граждане Молдовы стоят в очереди, чтобы проголосовать на парламентских выборах в посольстве РФ в Москве, 28 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

В центре Кишинева в понедельник, 29 сентября, пророссийские силы собираются провести акции протеста против результатов парламентских выборов , которые прошли в Молдове 28 сентября. Об этом свидетельствуют переписки организаторов, которые есть в распоряжении молдавского издания NewsMaker .

Согласно опубликованным в Сети сообщениям, участникам протеста обещали денежное вознаграждение в размере от $50 до $300 за участие и за привлечение других людей.

Полиция подтвердила, что в Кишиневе готовятся протесты и участникам обещают деньги, предупредив об ответственности за подобные нарушения.

В свою очередь пророссийская Партии социалистов опровергла сообщения о вознаграждениях участникам протестов, пишет NewsMaker.

«Мы решительно отвергаем эти инсинуации. Наши действия никогда не были оплачены и не организовывались по принципу найма людей. Все наши протесты исключительно мирные, основанные на энтузиазме, гражданской позиции и патриотизме участников», — утверждается в заявлении политической силы.

Партия обвинила власти в «клевете» и попытке «дискредитировать народное недовольство» в условиях «устранения конкурентов» из оппозиции.

Вечером 28 сентября лидер социалистов и один из основателей Патриотического блока Игорь Додон призвал граждан выйти на протест и «защитить победу».

В воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент. ПО итогам подсчета 99,9% голосов, согласно данным на сайте ЦИК Молдовы, правящая проевропейская партия Действие и солидарность (PAS) действующего президента Майи Санду набрала более 50% голосов. Патриотический блок (Партия социалистов) набирает 24%. Остальные партии набрали менее 8% голосов, в том числе еще одна пророссийская Наша партия.