Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдове в Кишиневе, 28 сентября 2025 год (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)

Руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко рассказал в эфире Radio NV , чего ожидать от парламентских выборов в Молдове , которые проходят сегодня, 28 сентября.

«В принципе, есть три варианта развития событий. Первый вариант — это побеждает [партия Действие и солидарность действующего президента] Майи Санду. Второй вариант — побеждает пророссийская партия. Третий вариант — Майя Санду принимает решение о том, что выборы были сфальсифицированы. Речь идет в целом о румынском сценарии, который был примерно полгода назад, когда назначаются повторные выборы», — пояснил Денисенко.

Политолог отметил, что для Украины неприемлем только один вариант — победа пророссийских партий.