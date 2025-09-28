«Есть три варианта». Как могут закончится выборы в Молдове и какой сценарий неприемлем для Украины — Денисенко
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдове в Кишиневе, 28 сентября 2025 год (Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza)
Руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко рассказал в эфире Radio NV, чего ожидать от парламентских выборов в Молдове, которые проходят сегодня, 28 сентября.
«В принципе, есть три варианта развития событий. Первый вариант — это побеждает [партия Действие и солидарность действующего президента] Майи Санду. Второй вариант — побеждает пророссийская партия. Третий вариант — Майя Санду принимает решение о том, что выборы были сфальсифицированы. Речь идет в целом о румынском сценарии, который был примерно полгода назад, когда назначаются повторные выборы», — пояснил Денисенко.
Политолог отметил, что для Украины неприемлем только один вариант — победа пророссийских партий.