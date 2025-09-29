Выборы в Молдове: ЦИК подсчитал уже 99% голосов, партия Санду лидирует со значимым отрывом от пророссийских сил

Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдове в Кишиневе, 28 сентября 2025 год (Фото: REUTERS/Владислав Кулёмза)

В Молдове закрылись избирательные участки. В Центральной избирательной комиссии сообщили , что в голосовании на парламентских выборах приняли участие более 1,5 млн человек. После подсчета 99% голосов, партия президента Майи Санду лидирует.

06:36. В Молдове подсчитали уже 99% голосов:

Проевропейское Действие и Солидарность — 49.88%

Пророссийский Патриотический блок — 24.35%

03:24. В Молдове уже подсчитали более 98% голосов на парламентских выборах — лидерство сохраняет партия Санду:

Проевропейское Действие и Солидарность — 49.63%

Пророссийский Патриотический блок — 24.51%

00:02. После подсчета 86% бюллетеней партия Санду сохраняет лидерство, получив 45,06% голосов, в то время как пророссийский Патриотический блок набирает 27,64%.

Обновлено в 23:29. В Молдове уже подсчитали более 75% голосов на парламентских выборах — лидирует партия Санду:

Проевропейская Действие и Солидарность — 44.53%

Пророссийский Патриотический блок — 27.81%

Обновлено 22:42 Действие и солидарность Санду продолжает наращивать отрыв от Патриотического блока. По результатам подсчета 52% голосов Действие и солидарность получает 42,6%, Патриотический блок — 29,6%. Остальные партии набирают меньше 10%.



Обновлено 22:32 По данным подсчета 41% голосов партия Санду продолжает лидировать с около 41,2% голосов, пророссийский Патриотический блок набирает чуть больше 30% голосов.



Обновлено 22:15 ЦИК Молдовы опубликовал результаты подсчета чуть больше 25% голосов. Блок Майи Санду Действие и солидарность лидирует, набрав 39,59% голосов. На втором месте пророссийский Патриотический блок, он набрал 31,96%.



Как отметили в ЦИК, общая явка составила 52%.

Согласно данным, среди людей в возрасте от 18 до 25 лет явка составила 48%. Наибольший показатель среди людей в возрасте 66−75 лет. Их явка составила 76,14%.

Избирательные участки открылись в 7 утра и работали до 21:00.

Ранее народный депутат Украины Ирина Геращенко, которая работает наблюдателем в составе международной миссии OSCEPA, заявляла, что экзитполов по результатам парламентских выборов в Молдове не предусмотрено.

28 сентября в Молдове состоялись судьбоносные парламентские выборы, которые имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы.