Кто победит: Эрдоган или Киличдароглу? В Турции закончился второй тур выборов президента, первые результаты — онлайн 28 мая, 18:36 Президентские выборы в Турции 28 мая (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Действующему руководителю страны Реджепу Эрдогану противостоит лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Избирательные участки закрылись в 17.00, продолжается подсчет голосов.

18:34 Обработано 61% бюллетеней. Эрдоган набирает 55,26% голосов, а Киличдароглу получает 44,74% голосов.



18:20 Обработано почти 49% бюллетеней. Реджеп Эрдоган набрал 56,36% голосов, его главный оппонент Кемаль Киличдароглу получил 43,64% голосов.



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По информации турецкого издания Hurriyet, по состоянию на 18:10 28 мая проработано почти 36% бюллетеней. Действующий президент Реджеп Эрдоган набрал 58% голосов. Его главный оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил 42% голосов.

По данным турецкого агентства Anadolu, более 64,1 миллионов турок зарегистрировались, чтобы проголосовать. Голосование за границей длилось до 24 мая.

14 мая в Турции состоялись президентские и парламентские выборы одновременно. После обработки 100% бюллетеней в первом туре Эрдоган получил 49,51% голосов, тогда как его главный оппонент Кылычдароглу — 44,88%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, на 28 мая был назначен второй тур выборов.

В парламентском голосовании партия Эрдогана победила: его Народный альянс поддержали 49,32% избирателей.

Перед вторым туром выборов Эрдоган заручился поддержкой Синана Огана — кандидата в президенты от ультраправого альянса, который занял третье место в голосовании две недели назад, получив 5,2% голосов. Теперь Оган призвал избирателей голосовать во втором туре за действующего президента Турции.

Кандидатуру Кемаля Кылычдароглу, в свою очередь, поддержал лидер националистической Партии победы Умит Оздаг, чья политсила набрала 2,2% на парламентских выборах.

Международные аналитики называют эти выборы самыми сложными для Эрдогана и важнейшими в новейшей истории Турции. Действующий президент возглавляет страну с 2014 года, а в 2003—2014 годах был ее премьер-министром.

Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, вокруг которого впервые за много лет объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Национальный альянс). Кылычдароглу, которого за внешнее сходство и скромный стиль поведения на публике называют «турецким Ганди», является ветераном местной политики. Он работал в Министерстве финансов Турции и был депутатом турецкого парламента, впоследствии стал лидером Республиканской народной партии, а в 2017 году возглавил многотысячный Марш справедливости в Стамбуле — движение против усиления президентской власти и массовых чисток, которые Эрдоган устроил после попытки государственного переворота 2016 года.

«Кылычдароглу является противоположностью действующего президента: спокойный, не слишком эмоциональный, и воплощает надежду людей, которым надоел Эрдоган и его 21-летнее правление», — ранее подтверждал оценки западной прессы в комментарии NV Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле, научный сотрудник центра международных исследований в парижском университете Sciences Po.