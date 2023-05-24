Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах не введет санкции против Путина и РФ 24 мая, 04:14 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае победы на выборах не будет вводить санкции против РФ и диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Anadolu.

Он подчеркнул, что его подход отличается от соперника Кемаля Киличдароглу, который обещал присоединиться к западным санкциям против страны-агрессора в случае победы.



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Эрдоган считает, что Турция может быть «посредником в переговорах» между РФ и Украиной.

14 мая в Турции прошли выборы президента и парламента. Поскольку ни один кандидат не набрал 50% голосов, 28 мая пройдет второй тур между кандидатами, которые получили больше всего голосов.

СМИ сообщали, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который возглавляет страну с 2014 года, а в 2003—2014 годах занимал пост премьер-министра, на этих выборах серьезно рискует потерять должность.

Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, вокруг которого впервые за многие годы объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Национальный альянс).