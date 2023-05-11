Если Эрдоган проиграет. Два варианта будущего для Турции 11 мая, 20:13 NV Премиум

Как по мне — это действительно решающие выборы для Турции, для Европы и безопасности Запада, а также для рынков развивающихся стран

Для Турции эти выборы могут стать последними, проведенными при полностью западной либеральной демократической системе. Турция все еще является демократией, несмотря на размывание демократических норм (чрезмерная концентрация власти, размывание системы сдержек и противовесов, аресты лидеров оппозиции) и верховенства права на протяжении многих лет руководства Эрдогана.

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На протяжении многих лет политическая система управлялась в пользу Эрдогана и правящей ПСиР — 90% доминирования на ТВ, новый закон о выборах, лидерам оппозиции запрещено баллотироваться или они находятся в тюрьме — но голоса все еще подсчитываются (более или менее справедливо). Еще один президентский срок Эрдогана — и я просто не вижу перспективы победы оппозиции в будущем. Турция будет совсем другой страной, без всякой перспективы, кроме правящей партии (семьи) — больше среднеазиатской, чем европейской. Примечательно, что 29 апреля Эрдоган был вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на предвыборном митинге. Действительно, азербайджанская модель передачи власти (от отца Гейдара к сыну Ильхаму) может стать образцом для будущего Турции с таким же управляемым политическим процессом.

Что касается региональной безопасности, я думаю, что победа оппозиции может вернуть Турцию обратно на западноевропейскую орбиту, подальше от России, и может привести к укреплению НАТО. Действительно, если оппозиция победит, я считаю, мы увидим огромный новый порыв Запада к Турции, настоящий праздник любви со стороны НАТО и ЕС — Путину назло. И наоборот — победу Эрдогана будут приветствовать Путин и страны Персидского залива, считая его полезным противовесом Западу.