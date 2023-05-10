«Выборы столетия». Если Эрдоган проиграет, для Путина это черный день — Климкин анализирует президентскую кампанию в Турции 10 мая, 16:11 NV Премиум Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга накануне президентских и парламентских выборов 14 мая. Стамбул, Турция, 7 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

14 мая в Турции состоятся президентские выборы.

Главными конкурентами являются действующий лидер с 20-летним стажем управления государством Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Киличдароглу. По данным опросов, в первом туре оба имеют шансы получить примерно по 45% голосов.

Видео дня

Как проходит президентская кампания в Турции и что произойдет, если всем известного Эрдогана не переизберут, в интервью Radio NV рассказал Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах.