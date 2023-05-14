Голосование завершено. В Турции начался подсчет голосов: первые результаты выборов 14 мая, 19:52 Выборы в Турции (Фото:REUTERS/Sertac Kayar)

В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента. В этом году президентские выборы проходят одновременно с парламентскими, главу государства турки выбрали на следующие пять лет.

Избирательные участки закрылись в 17.00, продолжается подсчет голосов.

По данным турецкой газеты Hürriyet, по состоянию на 19:45 14 мая обработано почти 35% бюллетеней. Действующий президент Реджеп Эрдоган набрал 53,2% голосов. Его главный оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу, получил 40,9% голосов.

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Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов избирателей, должен быть проведен второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возглавляющий страну с 2014 года, а в 2003-2014 годах являвшийся ее премьер-министром, на этих выборах серьезно рискует потерять должность.

Главным конкурентом 69-летнего Эрдогана является 74-летний Кемаль Киличдароглу, вокруг которого впервые за многие годы объединилась турецкая оппозиция (коалиция из шести партий под названием Народный альянс). Киличдароглу, которого за внешнее сходство и скромный стиль поведения на публике называют «Турецкий Ганди», является ветераном местной политики. Он работал в Министерстве финансов Турции и был депутатом турецкого парламента, впоследствии стал лидером Республиканской народной партии, а в 2017 году возглавил многотысячный Марш справедливости в Стамбуле – движение против усиления президентских властей и массовых чисток, которые Эрдоган устроил после попытки государственного переворота 2016 года.

