"Вранье!": вице-губернатору Кемеровской области не удалось успокоить митингующих - видео

К протестующим, которые собрались на главной площади Кемерова после гибели детей во время пожара в ТЦ Зимняя вишня, вышел городской глава Илья Середюк и вице-губернатор области Сергей Цивилев.

Представители власти попытались успокоить местных жителей, утверждая, что никакой информации о происшествии от людей не скрывают, однако в ответ на это митингующие начали скандировать "Вранье!".

Ранее сообщалось, что в центре российского города Кемерово начался стихийный митинг.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека.

Официальной информации о причинах пожара до сих пор нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.