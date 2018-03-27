"Вранье!": вице-губернатору Кемеровской области не удалось успокоить митингующих - видео

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Митингующие не поверили заверениям властей
Скриншот

Митингующие не поверили заверениям властей

К протестующим, которые собрались на главной площади Кемерова после гибели детей во время пожара в ТЦ Зимняя вишня, вышел городской глава Илья Середюк и вице-губернатор области Сергей Цивилев.

Представители власти попытались успокоить местных жителей, утверждая, что никакой информации о происшествии от людей не скрывают, однако в ответ на это митингующие начали скандировать "Вранье!".

Ранее сообщалось, что в центре российского города Кемерово начался стихийный митинг.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека.

Официальной информации о причинах пожара до сих пор нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове