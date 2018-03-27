"Вранье!": вице-губернатору Кемеровской области не удалось успокоить митингующих - видео

К протестующим, которые собрались на главной площади Кемерова после гибели детей во время пожара в ТЦ Зимняя вишня, вышел городской глава Илья Середюк и вице-губернатор области Сергей Цивилев.
Представители власти попытались успокоить местных жителей, утверждая, что никакой информации о происшествии от людей не скрывают, однако в ответ на это митингующие начали скандировать "Вранье!".
Ранее сообщалось, что в центре российского города Кемерово начался стихийный митинг.
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Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека.
Официальной информации о причинах пожара до сих пор нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.
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