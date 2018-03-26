СМИ: Причиной пожара в торговом центре Кемерова могла стать неисправная проводка

Неисправная электропроводка могла спровоцировать пожар в торговом центре в городе Кемерово, жертвами которого, по последним данным, стали 48 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах технического надзора региона.

По его словам, наиболее вероятными считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения.

Отмечается, что будут рассмотрены и другие версии произошедшего.

"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации", - сказал источник.

Кроме того, специалисты рассматривают и версию неосторожного обращения с огнем.

"Не исключено, что могло иметь место неумышленное неосторожное обращение с огнем в одном из помещений центра. Однако это порождает дополнительные вопросы к пожарной сигнализации. Очевидцы утверждали, что не слышали предупреждающих сигналов", - добавил источник.

Ранее вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявлял, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове вспыхнул 25 марта. По последним, данным, жертвами пожара стали 48 человек, в больницах остаются 12 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.