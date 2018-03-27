Жители Кемерова вышли на митинг с требованием отставки властей

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В центре Кемерово проходит митинг

В центре Кемерово проходит митинг

В центре российского города Кемерово проходит стихийный митинг, в котором, по разным оценкам, участвуют от 300 до 4 тысяч человек.

Участники акции требуют, чтобы к ним вышел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также прилетевший в Кемерово утром президент РФ Владимир Путин, сообщает DW.

Они также призывают рассказать правду о пожаре, который произошел 25 марта в местном торговом центре Зимняя вишня, поскольку есть информация о том, что погибших было в разы больше официальных цифр.

Кроме того, активисты призывают местные власти уйти в отставку.

Участники, в частности, скандируют: "Правду!", "Воры!", "Где Тулеев?", "В отставку!", "Сколько жертв?", "Всех под суд".

К людям вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который предложил активистам самим осмотреть морги.

Первоначально на площади были установлены ограждения, затем часть из них убрали. Участники митинга жалуются на помехи с мобильной связью и интернетом.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.

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