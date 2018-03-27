Жители Кемерова вышли на митинг с требованием отставки властей

В центре российского города Кемерово проходит стихийный митинг, в котором, по разным оценкам, участвуют от 300 до 4 тысяч человек.
Участники акции требуют, чтобы к ним вышел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также прилетевший в Кемерово утром президент РФ Владимир Путин, сообщает DW.
Они также призывают рассказать правду о пожаре, который произошел 25 марта в местном торговом центре Зимняя вишня, поскольку есть информация о том, что погибших было в разы больше официальных цифр.
Кроме того, активисты призывают местные власти уйти в отставку.
Толпа скандирует «В отставку!» и требует приезда Владимира Путина на площадь. Они прочитали в новостях, что он возложил цветы. #Кемерово pic.twitter.com/QNvsShtuI3— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 марта 2018 г.
«Правосудие больнее всего ударяет по тем, кто в него верит», — я хочу верить в правосудие». Посмотрите, что говорят люди, вышедшие сегодня на площадь в Кемерово. pic.twitter.com/2H3qgUvEOY— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 марта 2018 г.
Участники, в частности, скандируют: "Правду!", "Воры!", "Где Тулеев?", "В отставку!", "Сколько жертв?", "Всех под суд".
К людям вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который предложил активистам самим осмотреть морги.
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Первоначально на площади были установлены ограждения, затем часть из них убрали. Участники митинга жалуются на помехи с мобильной связью и интернетом.
Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.
Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.
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