Число жертв пожара в Кемерове увеличилось до 64 человек, здание ТЦ вновь задымилось

64 человек стали жертвами пожара в Кемерове

В результате пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском Кемерове погибли 64 человека.

Такие данные озвучил глава МЧС РФ Владимир Пучков, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по его словам, тела шести погибших остаются под завалами торгового центра.

Среди пожарных и спасателей пострадавших нет, хотя работа ведется в сложных условиях - сохраняется угроза обрушения несущих конструкций.

Между тем, как сообщил корреспондент агентства Интерфакс с места происшествия, здание торгового центра задымилось.

Отмечается, что дым виден на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру здания.

Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове вспыхнул 25 марта. Ранее в СК РФ подтвердили информацию о 53 погибших.

Предварительной версией пожара является неисправная электропроводка, однако отмечается, что будут рассмотрены и другие версии произошедшего, в частности поджог и неосторожное обращение с огнем.