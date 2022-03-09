«Не знаю, что делать, как его выручить». Meduza опубликовала монолог отца, чей сын-срочник попал в плен в Украине 9 марта, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Дамур Мустафаев, российский срочник, попавший в плен в Украине (Фото:Скриншот / ТГ-канал Ищи своих)

Российский диктатор Владимир Путин и другие представители властей РФ неоднократно заявляли, что солдаты-срочники из РФ якобы не воюют в Украине.

Однако это очередная ложь Кремля: новое подтверждение участия российских срочников в войне на территории Украины обнародовал портал Meduza. Его журналистам удалось связаться с Собиржоном Мустафаевым — отцом Дамура Мустафаева, российского срочника, попавшего в плен в Украине.

Ранее показания Мустафаева-младшего обнародовал созданный в Украине Телеграм-канал Ищи своих, где украинская сторона выкладывает записанные на видео свидетельства пленных об их участии в войне. Дамур Мустафаев рассказывает, что вместо учений его с сослуживцами якобы «обманом» отправили воевать в Украину. На территории Черниговской области танк, в котором находился Мустафаев, сломался; танковая колонна его бросила. Мустафаев пошел «искать своих», но попал в плен.

НВ приводит полный монолог Собиржона Мустафаева — отца российского солдата-срочника, с которым удалось пообщаться журналистам Meduza.

Сын призвался в 2021 году в июне. Он не хотел военной карьеры. Его два или три раза оставляли [то есть не призывали]: по крови были проблемы. Но он пил препараты, лекарства. В прошлом году ему дали добро: «Можешь служить» — и призвали. В итоге отправили служить рядом с Читой, обучали на водителя-механика. После этого в Наро-Фоминск. Вроде потом они начали участвовать в учениях. В Воронеж, в Белгородскую и Курскую область их раскидывали. Я с ним по телефону связывался. Последний раз — 22 февраля. Вроде все нормально было. И 24-го приказ был — и сказали ему: «На учения».



Он был действительно срочник. Я не знаю, что случилось у них. Он говорил, что контракт не подписывал. Но я был удивлен: за них могут подписываться — или что-то такое. Он говорил: «Они сами записали нас в контрактники». Такое было, когда мы говорили 22 числа. Я говорю: «Как они могут сами сделать?» Он говорил, что этого требуют. Но сказал, что сам не подписывал. Требует кто-то всеобщий — для всего батальона, роты, части. Я не спрашивал, кто конкретно.

Сейчас, когда видео вижу… Многие, кто в плен попали, так и говорят, что за них подписывались. Они не знали, им сказали, что едут на учения — а попали на войну.

Танк у них сломался. Они ночевали в танке, а потом решили выйти к своим. И где-то по дороге застряли в болоте и их взяли в плен.



Не знаю, что делать, как его выручить, кто был виноват. Вроде президент наш говорит, что срочников нет приказа отправлять — и что срочников там вообще нет.



Я в действительности не знаю: что делать, как помогать? Кто тут вообще был виноват…



Я старшему сыну сказал, чтобы он связывался с ведомствами, шел и спрашивал. Сам не могу, ноги болят. Я не знаю, закрытая это [о сыне] информация или нет.



28 февраля он сообщил моему старшему сыну, что 27-го попал в плен. Написал в вотсапе ему. Ему из плена дали написать брату. Он не говорил, когда его отпустят. Сын радуется, что он жив. Говорит: «Меня не бьют они». Они намокли в болоте — с них сняли одежду и сухую одежду надели.



В июне этого года мы его ждали. И, как говорится, всегда ждем.



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