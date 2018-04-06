Власти Дании готовы поддержать бойкот ЧМ-2018

Предложения бойкотировать Чемпионат мира по футболу в РФ стали поступать после отравления Сергея Скрипаля

Руководство Дании рассматривает возможность присоединиться к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России.

В частности, представитель Министерства иностранных дел Дании Майкл Аастрап Дженсен заявил, что члены королевской семьи и другие государственные чиновники скорее всего пропустят ЧМ-2018, передает iSport.

"Официальным лицам Дании будет сложно отправиться в Россию на этот праздник футбола. Я не думаю, что мы должны говорить об отказе со стороны национальной команды, но все остальные должны остаться дома и смотреть матчи ЧМ-2018 по телевизору", - заявил Дженсен.

Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался принять участие в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу в России.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в рамках проекта Новичок.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.

Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления Скрипаля.