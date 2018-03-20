Президент Польши отказался приехать на открытие ЧМ-2018 в России

Президент Польши Анджей Дуда отказался принять участие в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу в России.

Об этом во вторник, 20 марта, в эфире радиостанции RMF FM заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Вчера президент принял решение о том, что не примет участие в торжественной церемонии открытия в России мирового первенства по футболу", - цитирует Щерского Радио Польша.

Щерский добавил, что президент Дуда до сих пор не поздравил Владимира Путина с победой на прошедших в воскресенье президентских выборах, но, возможно, он направит российскому лидеру официальные поздравления по случаю инаугурации.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в рамках проекта Новичок.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.

Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления Скрипаля.