Еще одна страна допустила бойкот ЧМ-2018 в России

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Исландия рассматривает вопрос о бойкоте ЧМ-2018 в России

Исландия рассматривает вопрос о бойкоте ЧМ-2018 в России

Правительство Исландии рассматривает вопрос о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Как заявил министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон, бойкот чемпионата означает, что никакие чиновники страны не будут присутствовать на мероприятиях ЧМ-2018, сообщает местное издание ​RÚV.

При этом, по его словам, участие в соревнованиях национальной сборной по футболу и присутствие на матчах исландских болельщиков не будут запрещены.

Глава МИД Исландии отметил, что в случае одобрения бойкота ЧМ-2018 это станет "ответом на события в Великобритании", добавив, что "это очень серьезные вещи, которые связаны не только с британцами".

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии. 

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в рамках проекта Новичок. 

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Кроме того, британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию.

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