Члены королевской семьи и британские министры не поедут на ЧМ-2018

Все двусторонние контакты Великобритании с Россией на высоком уровне прерваны, заявила Мэй

Британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По ее словам, все двусторонние контакты Великобритании с Россией на высоком уровне прерваны.

Мэй отметила, что Великобритания также ужесточит досмотр российских частных самолетов.

"Мы соболезнуем всем российским гражданам, которые страдают от подобных действий их правительства. Но мы обязаны ответит на действия Кремля", - сказала она.

Помимо этого, российские активы в Британии могут быть заморожены, если будет доказано, что их использование угрожает безопасности британских граждан.

Ранее Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля. Речь идет о дипломатах, которые являются агентами российской разведки.

Кроме того, Лондон призвал Совбез ООН собраться на экстренное совещание в связи с отравлением бывшего российского разведчика и его дочери.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.