Конкурент Трампа хочет «отдать» России оккупированные территории Украины и блокировать ее вступление в НАТО 29 августа, 00:12 Вивек Рамасвами (Фото:Гейдж Скидмор/www.flickr.com)

Претендент на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2024 в США Вивек Рамасвами обещает в случае избрания его главой государства признать российскую оккупацию части украинских территорий и закрыть ей путь в НАТО.

Об этом Рамасвами заявил в программной статье, сообщает The American Conservative.

Республиканец неоднократно подчеркивал, что наибольшую опасность для США представляет сближение Москвы и Пекина.



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В то же время Рамасвами проводит параллели с внешней политикой 37-го президента США Ричарда Никсона.



«Как президент США, я буду уважать и возрождать наследие Никсона, отвергая кровожадную болтовню полезных идиотов, проповедующих безвыигрышную войну в Украине, что еще больше сближает наши две великие державы», — утверждает он.



По его словам, «чем дольше в Украине продолжается война, тем больше становится понятно, что ее единственный победитель — это Китай».



Претендент на президентских выборах хочет повторить поступок Никсона и поехать в 2025 году в Москву, чтобы «обеспечить мир в Украине» на «условиях, которые ставят американские интересы на первое место».

«С этой целью я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем», — заявил республиканец.

Кроме того, Рамасвами хочет отменить санкции для страны-агрессора России и вывести ее на мировой рынок.



Он считает, что таким образом сможет преподнести Россию как стратегический фактор сдерживания китайских планов в Восточной Азии.

Ранее Рамасавами заявил, что США должны добиться «больших уступок» от Украины, чтобы завершить войну.

Позиция Рамасвами по Украине и стране-агрессору России ставит его в меньшинство среди политиков: ведущие республиканцы и демократы говорят, что вторжение России должно потерпеть поражение, чтобы сохранить стабильность в Европе.

Как сообщает CNN, результаты предварительных опросов республиканцев Fox News показывают, что Рамасвами занимает третье место (11%) после Дональда Трампа (53%) и Рона ДеСантиса (16%) на праймериз.