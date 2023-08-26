В США может уменьшиться поддержка Украины с приближением президентских выборов — соцопрос 26 августа, 08:42 Здание посольства США в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В США с приближением президентских выборов, которые проведут в 2024 году, может уменьшиться поддержка Украины. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам директора Института общественного мнения Муленбергского колледжа в Пенсильвании Кристофера Борика, опросы свидетельствуют о том, что беспокойство относительно расходов на войну резонирует среди избирателей республиканцев из рабочего класса.

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По данным опроса AP-NORC, проведенного в январе 2023 года, почти через год после полномасштабного вторжения России в Украину поддержка расходов среди демократов упала с 71 до 63%, а среди республиканцев еще больше — с 53 до 39%.

Борик сказал, что президент Джо Байден вряд ли выиграет голоса только благодаря своей политике в отношении Украины. Но то, как развернется война в ближайшие месяцы, может помочь, или наоборот, ослабить аргументацию Байдена относительно компетентности и успеха его администрации в восстановлении лидерства США на международной арене.

«Сейчас Украина не является такой важной проблемой для избирателей, но мы видим, как консервативные кандидаты в президенты, такие как [Дональд] Трамп, [Вивек] Рамасвами и [губернатор Флориды Рон] ДеСантис, ставят под сомнение то, сколько средств США тратят там, которые могли бы потратить дома», — сказал он.

Сообщается, что десятки республиканцев в Палате представителей и некоторые сенаторы от Республиканской партии выразили предостережение и даже проголосовали против выделения дополнительных средств для Украины. Многие из них присоединяются к мнению бывшего президента Дональда Трампа, что США не должны быть вовлечены в события за рубежом.

Первые президентские дебаты Республиканской партии и недавние заявления Трампа по Украине показывают, что прежняя двухпартийная поддержка Киева испытывает давление, поскольку кампания разгорается, а ведущие кандидаты-республиканцы демонстрируют антипатию к этому.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предполагал, что президентские и парламентские выборы в США, которые состоятся в 2024 году, повлияют на поддержку Украины.



Соединенные Штаты выделили более 60 миллиардов долларов помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Среди них более 43 миллиардов долларов военной помощи.

10 августа Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиарда долларов для Украины и других стран, пострадавших от войны.

14 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет помощи на сумму 200 млн долларов, включающий снаряды для систем ПВО, артиллерии, оборудование для разминирования и противотанковые средства.

16 августа Блинкен призвал Конгресс принять запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины.

23 августа советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что уверен в том, что Конгресс одобрит выделение дополнительной помощи для Украины.