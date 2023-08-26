Рейтинг Трампа вырос после ареста — Reuters 26 августа, 15:32 Президентский рейтинг Трампа вырос после ареста (Фото:REUTERS / Reba Saldanha)

Экс-президент США Дональд Трамп сейчас имеет наибольшую поддержку избирателей среди других кандидатов от Республиканской партии. Рейтинг Трампа даже вырос после его формального ареста 24 августа.

Об этом свидетельствует совместный опрос Reuters и компании Ipsos, который завершился в пятницу, 25 августа — через два дня после первых дебатов кандидатов в президенты США от Республиканской партии.

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Согласно опросам, Трамп значительно опережает своего ближайшего конкурента Рона ДеСантиса в борьбе за выдвижение в президенты от республиканцев.

Поддержка ДеСантиса сейчас составляет 13%, в то время как у Трампа 52%. Этот показатель даже превышает те 47%, которые ему давали опросы в начале августа.

Поддержка Трампа выросла даже на фоне того, что сам он не участвовал в дебатах в эту среду, 23 августа.

Как раз в то время, когда дискутировали ДеСантис и семь других кандидатов от Республиканской партии, в Twitter появилось заранее записанное интервью Трампа с одиозным американским ведущим Такером Карлсоном, как пишет Reuters — с целью отвлечь зрителей от дебатов.

Трамп ранее говорил, что не видит никакой политической пользы от участия в дебатах, учитывая огромный отрыв от других кандидатов.

Участников опроса также спросили, кого бы они поддержали, если бы выборы состоялись сегодня, Трампа или нынешнего президента Джо Байдена.

Трамп получил 38% против 32% у Байдена. Остальные сказали, что не уверены, не будут голосовать или же выберут кого-то другого.

24 августа было обнародовано фото Трампа — так называемый магшот — после того, как его ненадолго поместили в тюрьму в Атланте. Уголовные обвинения ему были выдвинуты уже в четвертом отдельном деле за год, до сих пор такого не случалось ни с одним бывшим или действующим президентом США.