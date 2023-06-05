Кандидат в президенты США заявил, что Украина должна пойти на «крупные уступки», чтобы закончить войну 5 июня, 07:34 Вивек Рамасвами (Фото:Gage Skidmore/www.flickr.com)

Самый молодой кандидат в президенты США от Республиканской партии 2024 года Вивек Рамасвами заявил, что США должны добиться «крупных уступок» от Украины, чтобы закончить войну.

Об этом сообщает АВС.

«Работа президента США заключается в том, чтобы заботиться об американских интересах», — сказал он.

По его словам, Украина — «не главный приоритет внешней политики».

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«Я не думаю, что для России предпочтительнее иметь возможность вторгнуться в суверенную страну, которая является ее соседом. Но… Я думаю, что сейчас угроза № 1 для вооруженных сил США, наша главная военная угроза, — это китайско-российский альянс. Я думаю, что, продолжая воевать в России, вооружая Украину, мы отдаем Россию в руки Китая», — сказал он.

Рамасвами сказал, что «закончит эту войну», если Путин прекратит союз своей страны с Китаем.

Отвечая на реплику ведущей о том, что ранее он заявлял, что хотел бы отдать Путину оккупированный Донбасс, а это может быть подарком для российского диктатора, политик заявил:

«Я не доверяю Путину, но я доверяю Путину в том, что он следует своим собственным интересам», — сказал Рамасвами.

Позиция Рамасвами по Украине и России ставит его в меньшинство среди политиков: ведущие республиканцы и демократы говорят, что вторжение России не должно быть успешным, чтобы сохранить стабильность в Европе.