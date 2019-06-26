На акции протеста в Тбилиси топтались по баннеру с изображением Путина
В Тбилиси на акции протеста на проспекте Шота Руставели принесли баннер с изображением президента России Владимира Путина.
Участники акции призвали всех пройтись ногами по баннеру, сообщает 1tv.ge.
Участники акции также напомнили о своих требованиях отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения задержанных протестующих.
Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Акции были спровоцированы приездом и скандальным выступлением российского депутата в парламенте страны. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.
Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.
Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.
В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.
Во время столкновений пострадало около 240 человек, многие из них серьезно: нескольким сделали операции, одна из журналисток потеряла глаз.