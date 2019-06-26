На акции протеста в Тбилиси топтались по баннеру с изображением Путина Вчера, 10:00 645 Цей матеріал також доступний українською 1tv. ge На акции перед парламентом Грузии ходили по баннеру с Путиным 1tv. ge

В Тбилиси на акции протеста на проспекте Шота Руставели принесли баннер с изображением президента России Владимира Путина.

Участники акции призвали всех пройтись ногами по баннеру, сообщает 1tv.ge.



Участники акции также напомнили о своих требованиях отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения задержанных протестующих.

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Акции были спровоцированы приездом и скандальным выступлением российского депутата в парламенте страны. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.

Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.

Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.

В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

Во время столкновений пострадало около 240 человек, многие из них серьезно: нескольким сделали операции, одна из журналисток потеряла глаз.