Протесты в Тбилиси: что происходит в Грузии — в одном абзаце
Вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси прошла массовая протестная акция, спровоцированная приездом российского депутата. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.
Рассказываем в максимально кратком формате, что происходит в Грузии.
20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси. Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов на русском. С учетом того, что РФ оккупирует Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек. Они потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, а также руководителей МВД и службы госбезопасности. Демонстрантов поддержали оппозиционные партии Единое национальное движение и Европейская Грузия. Спустя несколько часов протестующие попытались прорваться в здание парламента. Экс-президент Михеил Саакашвили призвал силовиков перейти на сторону народа. Однако грузинская полиция потребовала от участников акции разойтись, а затем разогнала митинг силой: применялись резиновые пули, дубинки, слезоточивый газ. Пострадали около 240 человек, многие серьезно: нескольким сделали операции, одна из журналисток потеряла глаз. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила призыв Саакашвили, призвала грузин соблюдать порядок и обвинила Россию в организации противостояния. МВД оценило события как «попытку массового переворота». На вечер пятницы, 21 июня, грузинская оппозиция запланировала новую акцию протеста.
Протесты в Грузии
20 июня 2019 года полиция жестоко разогнала массовую акцию протеста в Тбилиси, спровоцированную выступлением российского депутата в парламенте Грузии