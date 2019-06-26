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В Грузии хотят арестовать одного из лидеров оппозиции, в Тбилиси возобновились протесты

Вчера, 07:39
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REUTERS/Irakli Gedenidze

У здания парламента в Тбилиси вновь собрались тысячи протестующих

В Грузии несколько тысяч человек собрались у здания парламента в Тбилиси в связи с тем, что прокуратура страны намерена арестовать одного из лидеров оппозиционной партии Единое национальное движение (ЕНД) Никанора Мелию.

Как сообщает DW, главная прокуратура обвинила его в организации и участии в штурме парламента 20 июня и подала ходатайство о лишении Мелии депутатской неприкосновенности, чтобы поместить политика в следственный изолятор.

Кроме того, демонстранты в Тбилиси продолжают призывать к отставке главы грузинского МВД Георгия Гахарии. Протестующие получили возможность направить ему свои требования в смс, поскольку с трибуны им назвали номер мобильного телефона министра.

Между тем премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил лидеров ЕНД в провоцировании штурма парламента.

В свою очередь, оппозиционные депутаты покинули грузинский парламент в знак протеста против игнорирования правящей партией требований демонстрантов.

Ранее власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих, в частности, отменить мажоритарную избирательную систему.Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, заявили в правящей партии Грузинская мечта.

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Акции были спровоцированы приездом и скандальным выступлением российского депутата в парламенте страны. Ее жестко разогнали правоохранители: пострадали несколько десятков демонстрантов.

Всего в акции протеста принимали участие не менее пяти тысяч человек.

Ее участники требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита в Тбилиси российских депутатов, которые поддержали оккупацию грузинских территорий.

В свою очередь полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

Во время столкновений пострадало около 240 человек, многие из них серьезно: нескольким сделали операции, одна из журналисток потеряла глаз.

Теги:   Тбилиси Грузия

Спецтема   Протесты в Грузии

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