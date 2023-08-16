В США запустили кампанию, призывая сторонников Трампа поддерживать Украину 16 августа, 02:04 Сторонники Дональда Трампа на митинге в Айове (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Организация Defending Democracy Together запустила кампанию, целью которой является призыв к Республиканской партии продолжать поддержку Украины.



Организация сообщает, что кампания Republicans for Ukraine имеет бюджет в два миллиона долларов и предусматривает трансляцию видео с обращениями избирателей Республиканской партии, которые будут призывать Конгресс и Сенат США поддержать Украину. Видео покажут на кабельном и сетевом телевидении и в YouTube.

Видео дня

«Слишком много партийных лидеров, похоже, считают, что нет никакого наказания за то, что они выступают против украинской демократии и роли Америки в поддержке борьбы за свободу», — заявил представитель организации Гуннер Рамер.



Defending Democracy Together является «адвокатской организацией, созданной консерваторами и республиканцами, которые являются сторонниками демократии на протяжении всей жизни». Организация выступала против бывшего президент США Дональда Трампа.

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что Европа делает «очень мало» для Украины по сравнению с США.

По его словам, Европа «должна платить столько же», сколько США сейчас, «если не больше».

Трамп также заявил, что в случае переизбрания он попросит Европу заплатить США за оружие, которое было отправлено в Украину.

Экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые считаются главными конкурентами за участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине.