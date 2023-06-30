«Стал посмешищем». 8 странных заявлений Дональда Трампа о Путине, Украине и ее войне с Россией 30 июня, 17:51 Сюжет Трамп стремится вернуться в Белый дом (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

29 июня экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз оскандалился своими комментариями относительно событий в России и Украине. По его словам, украинцам следует пожертвовать частью территории, чтобы сохранить земли, которые они сейчас контролируют. «Мятеж Вагнера», который произошел в РФ 23−24 июня, разве что ослабил позиции диктатора Владимира Путина, в то же время Штаты должны использовать этот момент для переговоров о мирном урегулировании, считает Трамп.



Далеко не в первый раз 45-й президент делает противоречивые и далекие от реальности заявления на тему российско-украинской войны.

NV собрал восемь самых нелепых цитат Трампа за 2022−2023 годы и попытался разобраться, откуда этот поток сознания у политика, который снова претендует на высший пост в США.

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1 22 февраля 2022 года, сутки до начала полномасштабного вторжения. Трамп в резиденции Мар-а-Лаго общается с консервативными радиоведущими Клеем Трэвисом и Баком Секстоном. Когда речь заходит о признании Россией «независимости» квазиобразований «ДНР» и «ЛНР», экс-президент заметно оживляется. «Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. Теперь он говорит, что она „независимая“. До чего же умно, говорю я себе… И он войдет туда как миротворец. Это самые мощные миротворческие силы. Очень сообразительный парень. Я его знаю очень хорошо», — восклицает политик.

На тот момент все ведущие лидеры Запада осудили решение Кремля признать независимость «ЛДНР» и трактовали его как повод к вооруженной эскалации.

2 28 мая 2022 года. Выступая в Хьюстоне на конференции, организованной Национальной стрелковой ассоциацией, Трамп сказал, что деньги налогоплательщиков и средства, сэкономленные местными властями на борьбе с эпидемией ковида, следует направить на противодействие школьному шутингу, а не на помощь Украине. «У США нашлось 40 миллиардов долларов, чтобы отправить в Украину, но обеспечить безопасность в школах не могут. Прежде чем помогать нациям где-то далеко в мире, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей стране», — после этих слов экс-президента прозвучали громкие аплодисменты.

Заявление было сделано на фоне трагедии в начальной школе Увальде, Техас, где жертвами стрельбы стали 19 детей и две учительницы.

Впрочем, упреки в недостаточной защищенности школ звучали и при президентстве Трампа; он является противником законодательного запрета свободного ношения огнестрельного оружия.

3 31 июля 2022 года. И снова Трампа пригласили в гости Трэвис и Секстон. Политика осенило: Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО. А накопление российских войск у украинских границ в 2021 — начале 2022 года было, оказывается, «отличной переговорной тактикой» Путина.

«По меньшей мере они (Украина — ред.) должны были бы заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО: „Хорошо, мы не будем присоединяться к НАТО“. И сохранили бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить сделку. А теперь я не думаю, что он хочет заключать сделку. Я думаю, сделать это теперь намного сложнее. Он все там бомбит. Ну, то есть, он захватит там все. И крайне грустно смотреть на то, что происходит с Украиной», — сказал Трамп.

4 6 марта 2023 года. Топ-скандал. В шоу Шона Хеннити на Fox News 45-й президент долго размышлял о том, что Россия «ничего не взяла», пока он был в Белом доме, зато при его преемнике Джо Байдене Путин решился на агрессию против Украины. Затем Трамп заявил: «Нет даже переговоров о сделке. А я мог бы договориться. В худшем случае я мог заключить соглашение о том, чтобы позволить ему (Путину — ред.) что-то поглотить. Есть определенные районы [в Украине], которые являются русскоязычными. Честно говоря, здесь есть о чем договариваться».

Очевидного посягательства на территориальную целостность Украины зрители в эфире лояльного республиканцам телеканала не услышали. После фразы «я мог бы договориться» была склейка, после которой Трамп говорил уже о Китае. Впрочем, независимые СМИ на следующий день выложили в Интернет полную версию интервью.

5 25 марта 2023 года. Выступление на митинге в Техасе. Трамп уже открыто говорит о своем выдвижении в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года и обещает прекратить войну за сутки. Путин, по его словам, был вынужден стягивать войска к украинским границам после «катастрофы», которой стала… потеря Трампом президентского кресла.

«Я разговаривал с Путиным, я хорошо ладил с Путиным. Четыре года вы о войне не слышали. Но как только я ушел — или как хотите называйте ту катастрофу — они [россияне] начали выводить войска на границу. Даже тогда он [Путин] не хотел этого делать. Он хотел мира. Он хотел часть, теперь, кажется, он получит все», — сказал кандидат.

В первый и не в последний раз он заявил, что его уголовные преследования являются местью «глубинного государства» и персонально Байдена за обещания остановить войну в Украине.

6 3 мая 2023 года. Интервью Трампа британскому консервативному политику и блогеру Найджелу Фараджу. Опять оказывается, что во вторжении РФ виноват Джо Байден, потому что до его прихода в Белый дом Путин якобы никогда не проявлял интереса к военному решению своих проблем с Украиной. О событиях 2014−2022 годов на Донбассе Трамп либо не знал, либо забыл.

«Если бы я был президентом… я закончил бы ту войну за один день, это займет 24 часа. Я хорошо знаю [Владимира] Зеленского, я хорошо знаю Путина… Эта сделка будет легкой», — хвастается политик.

Фарадж несколько раз пытался вытянуть из собеседника уточнения, как именно будут завершены боевые действия. Трамп избегал конкретики, сказав лишь: «Во многом это связано с деньгами. И во многом это связано с вооружением, которое мы предоставляем».

7 11 мая 2023 года. Выступление в Нью-Гемпшире. Трамп категорически отрицает, что Путин является военным преступником. И не советует так его называть. «Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить сделку, чтобы это дело (войну — ред.) остановить, — сказал он. — Если назвать его военным преступником, люди захотят схватить его и казнить, а значит он будет драться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах».

Тот факт, что Международный уголовный суд объявил Путина подозреваемым в военном преступлении, похищении детей, Трамп игнорирует.

8 19 июня 2023 года. В интервью Fox News Трамп долго расхваливал себя за жесткость в разговорах с Путиным, а потом сказал, что ради мирного соглашения между РФ и Украиной можно не считаться со многим, например, с сохранением Россией контроля над Крымом.

«Я бы что-то сказал Зеленскому, я бы что-то сказал Путину, завел бы его в комнату, и говорил бы с ним снова и снова, — заявил Трамп, — Я бы заключил сделку очень быстро. И знаете что? Смерти прекратились бы и разрушения прекратились бы. Смотрите, Украину почти стерли уже с лица земли».

***

Справедливости ради, были и более вменяемые заявления. Так, в апреле 2022 года, после новостей из Бучи и Ирпеня, Трамп признал действия РФ в Украине геноцидом. Он также говорил, что Путин очень сильно изменился с тех пор, как они общались, и «это очень плохая новость для человечества».

Но с приближением выборов кринжа становится все больше.

«В случае прихода Дональда Трампа к власти, я боюсь, вся американская помощь Украине прекратится», — говорил в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина, который предположил, что при этом президенте с России начнут снимать санкции.

Политтехнолог и журналист Борис Тизенгаузен уверен, что Трамп видит в Путине ролевую модель: «Захотел закрыть CNN какой-то — закрыл. Захотел посадить всяких фейк-ньюз журналистов или что-то с ними еще сделать — посадил. Он кайфует от возможности тоталитарного инструментария, который есть у Путина. И он считает, что Путин крутой парень, умный».

Но есть и другое объяснение росту числа провокационных заявлений 45-го президента. 9 мая присяжные в федеральном суде Манхэттена признали 45-го президента США виновным в сексуальном насилии над писательницей и журналисткой Э. Джин Кэррол в 1996 году. Также до сих пор не закрыты еще около 30 дел, в частности относительно роли Трампа в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Чем больше юридических тяжб, тем больше странных высказываний на тему войны. «Трамп стал посмешищем, хвастаясь, что может положить конец войне в Украине за 24 часа сразу же после поражения в суде по делу о сексуальных домогательствах и клевете», — написал его бывший советник по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, призвав республиканцев не выдвигать кандидатуру экс-президента в 2024-м.

Три года назад Болтон был еще более откровенен относительно понимания Трампом географических и политических реалий. «Украина, по его мнению, это часть России», — говорил он, добавляя, что его экс-босс считал Хельсинки российским городом и, несмотря на усилия команды, не мог понять, почему на карте обозначены две Кореи — Южная и Северная.