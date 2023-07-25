«Нас отделяет океан». Трамп заявил, что Европа делает «очень мало» для Украины по сравнению с США 25 июля, 09:29 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Европа делает «очень мало» для Украины по сравнению с США.

«Деньги — это номер один. Я бы сказал Европе, что не хватает около 100 миллиардов долларов. Хорошо? Вы должны заплатить. Европа делает очень мало по сравнению с Соединенными Штатами, и война оказывает на них большее влияние. Нас отделяет океан. Почему у нас (расходы) 150 миллиардов долларов, а у них 20 (миллиардов) долларов?» — сказал он в интервью Fox News.

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По его словам, Европа «должна платить столько же», сколько США сейчас, «если не больше».

«Им сходит с рук убийство», — сказал он.

Трамп в последнее время сделал ряд провокационных заявлений об Украине и войне. Например, он сказал, что в случае переизбрания в Белый дом якобы сможет закончить войну РФ против Украины «за один день».

Также он отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником в контексте войны России против Украины. При это он назвал диктатора «умным парнем».

Кроме того, Трамп отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне, которую против нее начала Россия.