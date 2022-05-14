В Риге окончательно снесут монумент «советским воинам-освободителям» 14 мая, 07:06 Цей матеріал також доступний українською Памятник в Риге (Фото:Рижский городской совет)

Городской совет Риги окончательно принял решение о демонтаже монумента «советским воинам-освободителям». Ранее представители РФ угрожали экономическими мерами.

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О соответствующем решении идет речь на сайте Рижского горсовета.



За него проголосовали 38 депутатов, против – 7.

Депутаты поручили Департаменту развития города, Департамента собственности и Рижской муниципальной полиции помочь Агентству рижских памятников с демонтажем советского мемориала.

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После голосования около 200 человек собрались в центре города, выступая против сноса монумента.

Накануне в Латвии Сейм проголосовал в срочном чтении за законопроект, который прекращает действие статьи 13 латвийско-российского договора о сохранении мемориальных сооружений.

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