В Риге окончательно снесут монумент «советским воинам-освободителям»

14 мая, 07:06
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Памятник в Риге (Фото:Рижский городской совет)

Памятник в Риге (Фото:Рижский городской совет)

Городской совет Риги окончательно принял решение о демонтаже монумента «советским воинам-освободителям». Ранее представители РФ угрожали экономическими мерами.

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О соответствующем решении идет речь на сайте Рижского горсовета.

За него проголосовали 38 депутатов, против – 7.

Депутаты поручили Департаменту развития города, Департамента собственности и Рижской муниципальной полиции помочь Агентству рижских памятников с демонтажем советского мемориала.

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После голосования около 200 человек собрались в центре города, выступая против сноса монумента.

https://twitter.com/TVNET_zinas/status/1525093472667058176?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1525093472667058176%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fhromadske.ua%2Fposts%2Fu-stolici-latviyi-ostatochno-virishili-znesti-pamyatnik-radyanskim-vizvolitelyam

Накануне в Латвии Сейм проголосовал в срочном чтении за законопроект, который прекращает действие статьи 13 латвийско-российского договора о сохранении мемориальных сооружений.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Памятники Рига Латвия Война России против Украины

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