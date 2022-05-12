Включая Вконтакте и Одноклассники. В Латвии ограничат доступ к российским соцсетям 12 мая, 23:04 Цей матеріал також доступний українською Флаг Латвии (иллюстративное фото) (Фото:Mareks Steins/Unsplash)

В Латвии ограничат доступ к российским соцсетям, включая Вконтакте и Одноклассники. Об этом написал глава латвийского Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш в Twitter.

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«На территории Латвии будет ограничен доступ к платформам «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», — написал он.

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Аболиньш уточнил, что платформы будут заблокированы на следующей неделе.

Ранее в Латвии разрешили сносить советские памятники.

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