Включая Вконтакте и Одноклассники. В Латвии ограничат доступ к российским соцсетям

12 мая, 23:04
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Флаг Латвии (иллюстративное фото) (Фото:Mareks Steins/Unsplash)

Флаг Латвии (иллюстративное фото) (Фото:Mareks Steins/Unsplash)

В Латвии ограничат доступ к российским соцсетям, включая Вконтакте и Одноклассники. Об этом написал глава латвийского Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш в Twitter.

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«На территории Латвии будет ограничен доступ к платформам «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», — написал он.

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Аболиньш уточнил, что платформы будут заблокированы на следующей неделе.

https://twitter.com/Ivars_Abolins/status/1524700185665978369

Ранее в Латвии разрешили сносить советские памятники.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия ВКонтакте Латвия Одноклассники Война в Украине

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