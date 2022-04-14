«Да прибудет с тобой сила». В Тернополе собирают подписи, чтобы установить на место демонтированного памятника Пушкину скульптуру Йоды 14 апреля, 21:03 Цей матеріал також доступний українською «Да прибудет с тобой сила» (Фото:Riku Lu/Unsplash)

Тернопольчанин Марьян Осовский создал петицию, в которой люди собирают подписи, чтобы вместо демонтированного памятника русскому поэту Александру Пушкину установить скульптуру одного из главных героев Звездных Войн Магистра Йоды.

«Йода – гранд-мастер Ордена джедаев, был одним из сильнейших и мудрейших джедаев своего времени», – говорится в петиции. Джедаи – это ключевые персонажи в эпопее Звездных Войн, другими словами силы добра и миротворцы.

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Фото: petition.e-dem.ua

В настоящее время петиция собрала 37 голосов из 300 необходимых для ее рассмотрения местными властями. До конца сбора осталось 27 дней.

Напомним, что 9 апреля мэр Тернополя Сергей Надал написал в своем Telegram-канале о демонтаже памятника Пушкину.

Ранее на этой неделе о демонтаже бюста Пушкина сообщил городской совет Мукачево в Закарпатье. Там объяснили такой шаг «мерами дерусификации» в связи с агрессией России против Украины.

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