«Да прибудет с тобой сила». В Тернополе собирают подписи, чтобы установить на место демонтированного памятника Пушкину скульптуру Йоды
«Да прибудет с тобой сила» (Фото:Riku Lu/Unsplash)
Тернопольчанин Марьян Осовский создал петицию, в которой люди собирают подписи, чтобы вместо демонтированного памятника русскому поэту Александру Пушкину установить скульптуру одного из главных героев Звездных Войн Магистра Йоды.
«Йода – гранд-мастер Ордена джедаев, был одним из сильнейших и мудрейших джедаев своего времени», – говорится в петиции. Джедаи – это ключевые персонажи в эпопее Звездных Войн, другими словами силы добра и миротворцы.
В настоящее время петиция собрала 37 голосов из 300 необходимых для ее рассмотрения местными властями. До конца сбора осталось 27 дней.
Напомним, что 9 апреля мэр Тернополя Сергей Надал написал в своем Telegram-канале о демонтаже памятника Пушкину.
Ранее на этой неделе о демонтаже бюста Пушкина сообщил городской совет Мукачево в Закарпатье. Там объяснили такой шаг «мерами дерусификации» в связи с агрессией России против Украины.
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