«Этому нет места в нашей стране». В Латвии разрешили сносить советские памятники 12 мая, 19:59 Цей матеріал також доступний українською Флаг Латвии (Фото:Mareks Steins/Unsplash)

В Латвии Сейм проголосовал в срочном чтении за законопроект, прекращающий действие 13-й статьи латвийско-российского договора о сохранении мемориальных сооружений.

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Решение отказаться от выполнения статьи международного договора Латвия обосновывает тем, что Россия совершает военные преступления в Украине.

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Об этом сообщает Delfi.

Таким образом, Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в районе Пардаугава. Поскольку объект расположен в столице, решение и реализацию решения должны обеспечивать Рижская дума. Мэр Риги Мартинш Стакис заявил, что предположительно до выборов Сейма, которые пройдут 1 октября этого года, монумент снести не удастся.

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«Этому нет места в нашей стране и в столице государства. Так считает большинство общества. Принимая сегодня это решение, мы получим право сами устанавливать, что в нашей стране происходит с советскими памятниками», — сказала депутат Криста Баумана.

На это решение уже отреагировали в России — глава комиссии совета федерации России по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Латвию «необходимо вразумить», предприняв крайне жесткие меры экономического характера.

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