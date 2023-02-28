Действует усиленный контроль. На границе Украины с Молдовой строят инженерно-фортификационные сооружения — Госпогранслужба 28 февраля, 11:10 Граница Украины и Молдовы (Фото:dpsu.gov.ua)

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Молдовой строят фортификационные сооружения.

«На границе Молдовой такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление…Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений», — сказал Демченко в эфире телемарафона.

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9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове.

20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных.

Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года.

В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.