Настоящий асимметричный ответ. Что будет, когда ВСУ заставят российский гарнизон в Приднестровье сдаться — Яковина 27 февраля, 09:20 Российская воинская часть в Приднестровье (Фото:zdg.md)

Если украинские войска проведут успешную операцию в контролируемом РФ Приднестровье и под контроль Украины перейдет крупнейший склад вооружений в Колбасной, в Кремле случится шок, сказал в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.



Он напомнил, что год назад публиковалось огромное количество карт предполагаемых российских ударов по Украине: «Одна красная стрелочка тянулась из Крыма через Херсон и Николаев к Одессе, а навстречу ей шла другая красная стрелочка, которая тянулась к Одессе же из Тирасполя».

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Сегодня направление и объект удара может поменяться — если пофантазировать, то ВСУ способны ликвидировать военную базу России, на которую та полагалась в начале вторжения, не исключил Яковина.

«Если вдруг случится неожиданность такая и приднестровский российский контингент сдастся в плен, склад вооружений в Колбасной перейдет под контроль Украины, на мой взгляд, это был бы тот самый асимметричный ответ, который я очень сильно люблю и уважаю» — сказал он.

По мнению журналиста, это будет применением к противнику его же тактики, только возведенной «в энную степень».

«Нет ничего приятнее, на мой взгляд, чем накормить врага его же собственным лекарством, которое он в свое время готовил для вас. И вот он, ничего не подозревающий, начинает жрать свое же понятно что», — отметил Яковина.

«А в Кремле, кстати, если такая операция случится, будет просто настоящий шок», — добавил он.

После провала планов РФ по созданию сухопутного коридора к Приднестровью путем захвата Одессы, дислоцированный там российский военный контингент оказался практически изолированным.

В приднестровском селе Колбасна находится крупный арсенал, где хранится огромное количество оружия и боеприпасов, вывезенных из ГДР и Чехословакии после вывода оттуда советских войск.

В феврале новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских военных.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля, сейчас Россия делает «вбросы» в СМИ о якобы напряженной ситуации на границе с Приднестровьем, хотя понимает, что Украина уважает территориальную целостность Молдовы.