В Праге закроют центр для помощи украинским беженцам 2 июня, 16:07 Цей матеріал також доступний українською Прага (Фото:unsplash/Ouael Ben Salah)

С 15 июня Пражская мэрия решила закрыть центр для помощи украинским беженцам в квартале Высочаны, это связано с перегрузкой чешской столицы.

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Об этом сообщает Romea.cz.

Как отмечают власти Праги, в городе отмечают перегрузку, а действенных систем перемещения украинцев в другие регионы нет.



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Пока такую систему не наладят, украинцам не смогут предложить жилье в других регионах Чехии, центр помощи украинцам в Праге не будет работать.

В настоящее время Центр обслуживает более 90 тысяч человек, его закроют на неопределенный срок.

Размещение украинцев в Праге стоит городу 140 крон (180 гривен) в день за одного человека.

Как сообщает мэр Праги Зденека Гриба, количество украинцев в Праге в четыре раза превышает количество эвакуированных в окрестностях. Поэтому прибывающих украинцев, например на железнодорожный вокзал города будут перенаправлять для поиска жилья в других городах страны.

"Мощности в Праге уже давно превышены. Единственный управленческий инструмент, который у нас остался, - это закрыть KACPU и перенаправить беженцев в другие регионы, где возможности еще есть", — сказал Зденек Гриб.

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