В Праге закроют центр для помощи украинским беженцам
Прага (Фото:unsplash/Ouael Ben Salah)
С 15 июня Пражская мэрия решила закрыть центр для помощи украинским беженцам в квартале Высочаны, это связано с перегрузкой чешской столицы.
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Об этом сообщает Romea.cz.
Как отмечают власти Праги, в городе отмечают перегрузку, а действенных систем перемещения украинцев в другие регионы нет.
Пока такую систему не наладят, украинцам не смогут предложить жилье в других регионах Чехии, центр помощи украинцам в Праге не будет работать.
В настоящее время Центр обслуживает более 90 тысяч человек, его закроют на неопределенный срок.
Размещение украинцев в Праге стоит городу 140 крон (180 гривен) в день за одного человека.
Как сообщает мэр Праги Зденека Гриба, количество украинцев в Праге в четыре раза превышает количество эвакуированных в окрестностях. Поэтому прибывающих украинцев, например на железнодорожный вокзал города будут перенаправлять для поиска жилья в других городах страны.
"Мощности в Праге уже давно превышены. Единственный управленческий инструмент, который у нас остался, - это закрыть KACPU и перенаправить беженцев в другие регионы, где возможности еще есть", — сказал Зденек Гриб.
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