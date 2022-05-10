Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека 10 мая, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица выступает на сессии Генассамблеи, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Чехия вошла в Совет ООН по правам человека после того, как Россию исключили из совета из-за военной агрессии против Украины.

Война России против Украины — главные события 10 мая

«Генеральная Ассамблея ООН избрала Чешскую Республику на место в Совете по правам человека, которое Россия освободила в апреле 2022 года», — говорится в сообщении Совета ООН в Twitter.

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Отмечается, что Чехия сохраняет за собой место до 31 декабря 2023 года.

7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

Исключить Россию из Совета ООН по правам человека призвали страны Большой семерки и Европарламент.

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