Чехия передала Украине советские танки и взамен получит от Германии танки Leopard 2А4 18 мая, 19:56 Цей матеріал також доступний українською Танк Leopard 2А4 (Фото:JF Lauzé/Courtesy Canadian Armed Forces via REUTERS/File Photo)

Чехия получит от Германии 15 танков Leopard 2A4 вместо советских танков, которые Прага отправила в Украину. Об этом сообщает Suddeutche Zeitung, со ссылкой на правительство Германии.

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«В будущем мы будем еще более тесно сотрудничать с нашими чешскими союзниками в вопросах вооружений, а также в структурном сотрудничестве наших вооруженных сил», — заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал, что Евросоюз не оставит Украину без военной помощи для защиты от российской агрессии.

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