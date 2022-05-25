Чехия передала ВСУ ударные вертолеты Ми-24Д — WSJ 25 мая, 13:19 Цей матеріал також доступний українською Сколько именно вертолетов этой модели получила Украина, не уточняется (Фото:gagadget.com)

Правительство Чехии передало Украине эскадрилью своих ударных вертолетов для противостояния российскому вторжению, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным журналистов, Ми-24Д советской разработки были поставлены для нужд ВСУ еще в минувшие недели.

В то же время, сколько именно единиц техники прибыло в Украину, не уточняется.

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По данным Defense Express, на балансе чешской армии находились семь Ми-24 этой модели.

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При этом отмечается, что Прага может поставить Киеву еще несколько десятков вертолетов, в том числе Ми-171Ш, Ми-35П, Ми-17 и Ми-8, однако хочет, чтобы Вашингтон предоставил взамен свои UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

Кроме того, Чехия вместе со Словакией взяли на себя ремонт и переоснащение украинской военной техники, предоставив для этого свои промышленные объекты.

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