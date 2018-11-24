В Париже закрыли для посетителей Эйфелеву башню из-за акций протеста

Когда туристы смогут посетить башню, не уточняется

В Париже закрыли для посетителей Эйфелеву башню из-за проведения акции протеста на Марсовом поле.

Об этом сообщили на сайте архитектурного памятника.

"На Марсовом поле в субботу, 24 ноября, пройдут акции протеста. Это событие не позволяет нам принять наших посетителей в оптимальных условиях безопасности. Поэтому было решено в этот день закрыть памятник для публики", - отмечается в нем.

Посетителям, которые купили билеты на 24 ноября, пообещали полностью возместить их стоимость и извинились за временные неудобства.

Когда же памятник архитектуры откроют для посетителей, не уточняется.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны.

На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.

За четыре дня акции протеста погибли два человека, еще 552 пострадали.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов надели желтые светоотражающие жилеты, протестуя против повышения цен на топливо.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не собирается отменять налог, который привел к подорожанию бензина на заправках.