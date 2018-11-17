Во Франции прошли масштабные протесты против роста цен на топливо, есть погибший

По всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо.

Об этом сообщает BFMTV.

Планируется, что по всей стране пройдет более 1500 акций. Обязательным атрибутом на них стал ярко желтый светоотражающий жилет.

В департаменте Изер женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель начала паниковать и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.

По данным французского МВД, легкие ранения получили 16 человек, еще один протестующий получил серьезные травмы в Савойе. Известно минимум об одном травмированном правоохранителе.

По словам министра внутренних дел Кристофа Кастанера, утром по всей стране зафиксированы более 1000 акций, в которых принимают участие 50 тысяч человек.

Протестующие заблокировали некоторые дороги, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа. Из-за этого некоторые перевозчики еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.