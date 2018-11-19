Протесты во Франции: правительство отказалось идти на уступки демонстрантам

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не собирается отменять налог, который привел к подорожанию бензина на заправках.

Он сообщил, что Франция не будет менять нынешний экономический курс и пообещал, что к концу президентства Эмманюэля Макрона топливо может подешеветь, передает Bloomberg.

"Мы ввели налог на топливо не для того, чтобы посмеиваться над недовольными французами, а потому, что мы хотим облагать налогом углероды, а не человеческий труд", - заявил Филипп.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали по всей Франции. В городах страны одновременно проходит около двух тысяч акций. Движение транспорта парализовано.

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что число пострадавших во время протестов против роста цен на бензин достигло 409 человек

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов надели желтые светоотражающие жилеты.