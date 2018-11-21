Протест "желтых жилетов" во Франции: количество погибших и пострадавших возросло

Протесты продолжаются пятый день

Количество погибших во время масштабного протеста против повышения цен на топливо возросло до двух, пишет Le Figaro со ссылкой на данные полиции.

На акциях протеста пострадали 552 человека.

Среди пострадавших – 95 сотрудников правоохранительных орагнов.

За четыре дня протестов были задержаны 582 человека, 450 из них находятся под стражей.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны.

На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов надели желтые светоотражающие жилеты, протестуя против повышения цен на топливо.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не собирается отменять налог, который привел к подорожанию бензина на заправках.