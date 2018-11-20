Макрон впервые прокомментировал масштабные протесты "желтых жилетов" во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.
Как сообщает AP, Макрон прокомментировал протесты "желтых жилетов" впервые с начала масштабной акции, которая охватила всю Францию.
Он подчеркнул, что это нормально, когда люди выражают разочарование.
Макрон добавил, что пытается изменить привычки и отучить французов от ископаемого топлива. Президент Франции сказал, что этот процесс "никогда не бывает легким".
Он также отметил, что семьям с низким доходом будут назначаться субсидии на покупку более экологичных авто и переход к альтернативным методам обогрева домов.
Макрон не стал комментировать данные о погибшем и сотнях пострадавших во время протестов.
Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны.
Число пострадавших во время протестов против роста цен на бензин достигло 409 человек.
На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.
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Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов надели желтые светоотражающие жилеты, протестуя против повышения цен на топливо.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не собирается отменять налог, который привел к подорожанию бензина на заправках.
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