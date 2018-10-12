12 октября 2018, пятница

В NASA решили не отказываться от российского Союза

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Запуск Союза с космодрома Байконур

Запуск Союза с космодрома Байконур

Глава Национального космического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что несмотря на аварийный пуск российского космического корабля NASA продолжит использовать ракету-носитель Союз для отправки своих астронавтов на Международную космическую станцию.

"Я ожидаю, что мы снова полетим на ракете Союз. На данный момент у меня нет причин полагать, что [следующий запланированный пилотируемый запуск к МКС] пойдет не по графику", - сказал он 12 октября во время визита в Москву, передает AFP.

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По его словам, он "уверен" в том, что новая пилотируемая миссия на МКС будет осуществлена, как и планировалось, в декабре.

Следующий запуск Союза был запланирован на 20 декабря.

Напомним, что 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

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Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.

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