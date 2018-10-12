В NASA решили не отказываться от российского Союза

Глава Национального космического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что несмотря на аварийный пуск российского космического корабля NASA продолжит использовать ракету-носитель Союз для отправки своих астронавтов на Международную космическую станцию.
"Я ожидаю, что мы снова полетим на ракете Союз. На данный момент у меня нет причин полагать, что [следующий запланированный пилотируемый запуск к МКС] пойдет не по графику", - сказал он 12 октября во время визита в Москву, передает AFP.
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По его словам, он "уверен" в том, что новая пилотируемая миссия на МКС будет осуществлена, как и планировалось, в декабре.
Следующий запуск Союза был запланирован на 20 декабря.
Напомним, что 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
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Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.
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