11 октября 2018, четверг

Авария ракеты Союз в России: Космонавты совершили посадку в Казахстане

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Авария ракеты Союз в России: Космонавты совершили посадку в Казахстане

Американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин после аварии ракеты-носителя Союз совершили аварийную посадку.

Спускаемый аппарат корабля Союз с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане.

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