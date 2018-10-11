Авария ракеты Союз в России: Космонавты совершили посадку в Казахстане

Американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин после аварии ракеты-носителя Союз совершили аварийную посадку.
Спускаемый аппарат корабля Союз с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане.
Во время запуска корабля #СоюзМС10 произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.
Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга. pic.twitter.com/9Yt2a4uDqf
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