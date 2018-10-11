11 октября 2018, четверг

Во время старта ракеты Союз с космонавтами произошла авария носителя

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На борту ракеты находились два космонавта

На борту ракеты находились два космонавта

На  ракете Союз, которая должна была доставить на МКС космонавтов, аварийно отключились двигатели второй ступени после старта.

На борту ракеты находились американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на Байконуре, экипаж остался жив. Он аварийно приземлится в Казахстане.

Спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник агентства.

"Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", - сказал источник, добавив, что с экипажем есть связь.

Ракета стартовала с Гагаринского старта космодрома Байконур утром 11 октября. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

Запуск посвятили столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации Энергия - производителя ракеты Союз.

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