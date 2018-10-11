Во время старта ракеты Союз с космонавтами произошла авария носителя

На ракете Союз, которая должна была доставить на МКС космонавтов, аварийно отключились двигатели второй ступени после старта.
На борту ракеты находились американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на Байконуре, экипаж остался жив. Он аварийно приземлится в Казахстане.
Спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник агентства.
"Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", - сказал источник, добавив, что с экипажем есть связь.
Ракета стартовала с Гагаринского старта космодрома Байконур утром 11 октября. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
Запуск посвятили столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации Энергия - производителя ракеты Союз.
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